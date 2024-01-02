اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل الدراسات البحثية لتأهيل الترع

الثلاثاء، 02 يناير 2024 04:00 ص
تعرف على تفاصيل الدراسات البحثية لتأهيل الترع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى موقف الدراسات البحثية الجارية لتأهيل الترع وتثبيت الجسور بطرق صديقة البيئة ضمن الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- عرض بدائل تأهيل الترع المارة بثلاث أنواع مختلفة من التربة فى محافظات "الفيوم - كفر الشيخ - الشرقية"

2- عرض الاختبارات الجيوتقنية للتربة، تمهيدا لوضع مقترحات لتحسين الخواص الهيدروليكية والميكانيكية لها ومنع انهيارها.

3- تنفيذ مناطق تجريبية فى أحباس مائية محددة وقياس مدى نفاذية التربة وسلوك التربة بعد إمرار المياه بالترعة.

4- الاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم لتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة مثل النموذج المطبق بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

5- استمرار قيام معهد بحوث الإنشاءات بمتابعة تنفيذ الدراسة بالتنسيق مع مصلحة الرى وتنفيذ التجارب وإجراء الاختبارات على الطبيعة.







الترع

مصلحة الرى

وزارة الرى

معهد بحوث الانشاءات




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