تعرف على الحملات الترويجية المشتركة لمصر مع منظمى الرحلات فى الأسواق السياحية

كتب محمد أسعد

نظمت مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار ، مجموعة من الحملات الترويجية المشتركة مع عدد من منظمي الرحلات في الأسواق السياحية المختلفة، للترويج للسياحة في مصر.

أبرز هذه الحملات حملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران British Airways بالسوق البريطاني (أبريل- ديسمبر 2023) خاصة بإطلاق خط الطيران المباشر بين مطاري Gatwick وشرم الشيخ.

وتم تنفيذ تنفيذ قافلة سياحية Roadshow مع منظم الرحلات الألماني LMX في 12 مدينة ألمانية (يونيو- يوليو 2023)، وحملة ترويجية بالسوق البريطاني مع منظم الرحلات Easyjet (يوليو – ديسمبر 2023) ، وندوة مع منظم الرحلات Coral Travel للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الروسي خلال موسم الشتاء (يوليو 2023).

كما تم تنفيذ ورشة عمل مع منظم الرحلات الألماني Alltours بمدينة ديسلدوف الألمانية (26 يوليو 2023) وحملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران Condor Airlines (يوليو 2023) وحملة مشتركة مع منظم الرحلات Hotelplanبالسوق السويسري (أغسطس 2023) وتنفيذ ورشة عمل مع منظم الرحلات الألماني Ferien Touristik ببرلين، ألمانيا (سبتمبر 2023).

بالإضافة لحملة ترويجية مع منظم الرحلات الإنجليزي Love Holidays لزيادة التدفقات السياحية إلى شرم الشيخ والغردقة (أكتوبر 2023)، وحملة ترويجية مع منظم الرحلات الألماني Vtours ( أكتوبر 2023 -أبريل 2024)، وحملة ترويجية مع منظم الرحلات البولندي Coral Travel ( أكتوبر 2023 - يناير 2024) وحملة ترويجية مع منظم الرحلات النمساوي FTI ( أكتوبر - نوفمبر 2023).