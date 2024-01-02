تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى البصل فى يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية لـ محصول البصل في الآتي:
محصول البصل الفتيل فى الوجه القبلى:
1- الاستمرار في نقاوة الحشائش
محصول البصل الفتيل فى الوجه البحرى:
1- الاستمرار في نقاوة الحشائش .
2- اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها .
3- استمرار الري بانتظام.
انتاج محصول البصل من البصيلات فى الوجه القبلى
1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.
2- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لأنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى.
3- اختار الصنف جيزة 6 محسن.
4- معدل التقاوى 30 كجم/فدان عند الزراعة اليدوية في خطوط، 20-25 كجم/فدان عند الزراعة بالسطارة ، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.
5- اجراء رية المحاياة بعد اسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات .
6- اضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30-وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاث أسابيع.
انتاج بذور البصل " البصل الروس"
1- اجراء العزيق للمرة الثانية واضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة ازوت / فدان او 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر من زراعة الأبصال .
2- اجراء الرش الوقائي بعد مرور حوالي شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصي بها. .
3- اجراء عملية الري بانتظام.
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