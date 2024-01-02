تعرف على أنواع القطارات المتاح حجزها من منافذ فورى

تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفورى من منافذ ووكلاء البيع بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرًا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضًا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

وأكدت الهيئة، إتاحة الحجز لكافة قطارات الدرجة الثالثة ( ذات التهوية والثالثة المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى ارقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

وشددت الهيئة على ضرورة وجود تذكرة مع الراكب قبل استقلاله القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك لحجز التذاكر حتى لا يتعرض لدفع الأجرة والغرامة المقررة، وفى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة.