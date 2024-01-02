تطوير وحدة المناظير الرحمية والباطنية بـ"سوهاج الجامعى" بتكلفة 4.5 مليون جنيه

سوهاج - محمود مقبول

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تشغيل وحدة المناظير الرحمية والباطنية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، والتي تعد من أهم وسائل التشخيص الكاشفة لمشاكل الرحم، وذلك بعد إحلال وتجديد بعض الأجهزة التي كانت متوقفة، فتم تطوير وتزويد الوحدة بأجهزة حديثة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وذلك لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وأضاف الدكتور حسان النعماني، أن تشغيل وحدة للمناظير الرحمية والباطنية بالمستشفى الجامعي تعتبر قفزة كبيرة وتطور نوعي لقطاع طب النساء والتوليد لتقديم تشخيص دقيق و لاكتشاف بعض المشاكل الرحمية في وقت مبكر.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى الجامعي القديم، إن الوحدة تستخدم في تشخيص بعض الأمراض التى يمكن أن تؤثر في الحمل، مشيراً إلى أن الأجهزة الخاصة بالوحدة كانت متوقفة منذ فترة طويلة ولا تعمل بسبب أعطال فنية، وبناءاً علي توجيهات رئيس الجامعة تم عمل الصيانة اللازمة وإصلاح الأجهزة، وتعمل الآن بكفاءة عالية من الناحية التشخصية.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح رشيد رئيس قسم التوليد والنساء، إن الوحدة تخدم السيدات التي تعاني من تشوهات في الجهاز التناسلي وحالات النزيف الرحمي، ولرفع معدل الأداء بالوحدة وتطوير العمل تم شراء جهاز حديث ليشمل أكثر من منظار في آن واحد.

ويذكر أن الوحدة تعمل يوم الأحد فقط من كل الأسبوع وتستقبل في المتوسط من 6 –7حالات اسبوعياً.