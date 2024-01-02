تجديد حبس عامل بتهمة قتل صديقه طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عامل يحمل جنسية إحدى الدول، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل طعنا بالسكين فى مدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته، حيث استقبلت إحدى المستشفيات شخصا "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.

بسؤال المصاب اتهم شخص آخر "يحمل ذات الجنسية" بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته، وفى وقت لاحق فارق المجنى عليه الحياة، متأثرًا بإصابته.

اعترف المتهم خلال التحقيق معه بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.