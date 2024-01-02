وفي وقت سابق، نشرت بولندا 4 طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وطائرة حليفة للتزويد بالوقود في مواجهة الهجمات الروسية على أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية "باب".

وقالت القيادة العسكرية البولندية إنه في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، "تم تفعيل 4 من الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 وطائرة حليفة للتزويد بالوقود من أجل حماية المجال الجوى البولندى".

وأضاف المسؤولون أن هذه الإجراءات اتخذت بسبب "نشاط مكثف للطائرات بعيدة المدى التابعة للاتحاد الروسي في إطار ضربات على أراضي أوكرانيا".

جاء ذلك بعد أن شنت روسيا هجوما بطائرة بدون طيار وصاروخ على أوكرانيا، بما في ذلك كييف وخاركيف، على مدار الليلة الماضية.

وكانت بولندا قد أعربت في وقت سابق، عن تضامنها مع أوكرانيا عقب الهجمات الجوية الروسية الأخيرة التي استهدفت العديد من المدن الأوكرانية.