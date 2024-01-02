بعثة حقوق الإنسان الأممية تستنكر اعتقالات الاحتلال التعسفية بحق الفلسطينيين

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استنكر رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم أبو سعيد الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.



وقال أبو سعيد - في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء "إن الاتفاقات الدولية حفظت حقوق المعتقلين، إلا أن الاحتلال الاسرائيلي انتهك المواثيق الأممية، ويقوم بمعاملة الفلسطينيين معاملة سيئة للغاية".



وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية بدأت عملها بشأن التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مضيفا أن سيتم خلال الفترة المقبلة تقديم دعاوى كثيرة أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.



ويذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كان قد أفاد، منتصف الشهر الماضي، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما لا يقل عن 900 فلسطيني في شمال القطاع، وأنه يتم احتجاز تحتجز معظم المعتقلين من غزة في قاعدة "زيكيم" العسكرية.