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بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد

الثلاثاء، 02 يناير 2024 12:09 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور البابا تواضروس الثاني
كتب: محمد الأحمدى

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زار صباح اليوم الثلاثاء، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.
 
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص البطريرك على تقديم التهنئة، إلى قداسة البابا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث رافق غبطته في الزيارة عدد من أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسات الكاثوليكية.
 
وتضمن اللقاء كلمات التهنئة المختلفة، وتبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين وذلك في جو تسوده المحبة الأخوية، مؤكدين جميعًا أن عيد الميلاد المجيد، هو قلب الله المتسع. وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.






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