انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للإعدادية والثانوية بالدقهلية

انطلقت اليوم امتحانات المواد الدراسية التى لا يتم اضافتها للمجموع للصفين الأول والثانى الاعدادى والأول والثانى الثانوى، بمختلف مدارس محافظة الدقهلية.

ويؤدى 140 الف 499 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادى و131 الف 687 طالب وطالبة بالصف الثانى الإعدادى عام ولغات امتحان مادة التربية الدينية.

فيما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي والثانى الإعدادى وبالمدارس الرسمية والمتميزة للغات امتحان مستوى رفيع لغة أولى، ومستوى رفيع لغة ثانية، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ونصف ويؤدى 64 الف 908 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى و54 الف 494 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحان مادة اللغة العربية وتكنولوجيا(زراعة وصناعة) اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة.