انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة الثلاثاء المقبل.. اعرف جدولك

كتبت – مرام محمد

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة الجيزة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير 2024، حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على مديرى المتابعة بجميع الإدارات التعليمية بالمتابعة الدورية للمدارس للتأكد من جاهزيتها ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة؛ لتوفير جو هادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مديرى المتابعة بجميع إدارات الجيزة التعليمية والمديرية، بتسكين أعضاء المتابعة بمركز توزيع الأسئلة في الشهادة الإعدادية ومتابعة تسليم الأسئلة باللجان والتواصل مع غرف العمليات لمتابعة تنفيذ التعليمات، منوهًا بضرورة متابعة أعمال الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال المتابعات.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة وفقًا للمواعيد التالية:

أولًا: المرحلة الابتدائية

-الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى السبت 13 يناير 2024.

-الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024 .

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

-الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024 .

-الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

-أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي

-الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

-الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت 13 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.