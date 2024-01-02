الهند تطلب من باكستان الإفراج عن 184 صيادا هنديا لاكتمال فترة سجنهم

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طلبت الهند من باكستان الإسراع بالإفراج عن 184 صيادا هنديا وترحيلهم إلى وطنهم نظرا لاكتمال فترة سجنهم.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية إن إسلام آباد أيضًا طلبت توفير إمكانية الوصول القنصلي الفوري إلى 12 سجينًا مدنيًا محتجزين لدى باكستان، يُعتقد أنهم هنود.



ويأتي طلب الهند في سياق تبادل قوائم السجناء المدنيين والصيادين بين البلدين، في إطار ممارسة تجرى في الأول من يناير والأول من يوليو كل عام تقويمي في إطار اتفاق عقد عام 2008.



وكانت الهند وباكستان تبادلت اليوم قوائم بالمنشآت النووية في البلدين ؛ وذلك بموجب اتفاقية ثنائية تمنع كلا البلدين من مهاجمة المرافق الذرية للجانب الآخر.