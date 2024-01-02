اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهند تطلب من باكستان الإفراج عن 184 صيادا هنديا لاكتمال فترة سجنهم

الثلاثاء، 02 يناير 2024 02:37 ص
الهند تطلب من باكستان الإفراج عن 184 صيادا هنديا لاكتمال فترة سجنهم الهند
أ ش أ

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طلبت الهند من باكستان الإسراع بالإفراج عن 184 صيادا هنديا وترحيلهم إلى وطنهم نظرا لاكتمال فترة سجنهم.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية إن إسلام آباد أيضًا طلبت توفير إمكانية الوصول القنصلي الفوري إلى 12 سجينًا مدنيًا محتجزين لدى باكستان، يُعتقد أنهم هنود.


ويأتي طلب الهند في سياق تبادل قوائم السجناء المدنيين والصيادين بين البلدين، في إطار ممارسة تجرى في الأول من يناير والأول من يوليو كل عام تقويمي في إطار اتفاق عقد عام 2008.


وكانت الهند وباكستان تبادلت اليوم قوائم بالمنشآت النووية في البلدين ؛ وذلك بموجب اتفاقية ثنائية تمنع كلا البلدين من مهاجمة المرافق الذرية للجانب الآخر.







الهند

باكستان

الهند وباكستان

وزارة الشئون الخارجية الهندية




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