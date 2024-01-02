الهند ترصد 263 إصابة بسلالة "جيه إن-1" من فيروس كورونا

نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 263 حالة إصابة بسلالة "جيه إن-1" من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى البلاد.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تسجيل حوالي نصف حالات الإصابة سالفة الذكر في ولاية كيرالا، فيما تم رصد السلالة الجديدة في 10 ولايات بالبلاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 239 حالة خلال شهر ديسمبر الماضي، بينما تم تسجيل 24 حالة خلال شهر نوفمبر 2022.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في الآونة الأخيرة من انتشار سلالة جديد لفيروس كورونا وهو المتحور "جيه إن-1"، بأنه مثير للاهتمام ويتزايد في الانتشار خلال الآونة الأخيرة، مطالبة بضرورة توخي الحذر من انتشار الفيروس في أماكن متفرقة حول العالم وزيادة وتيرة الإصابة بفيروس كورونا من السلالة الجديدة.

