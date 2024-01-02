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القوى الوطنية والإسلامية بالقدس تعلن غدا الأربعاء يوم غضب بعد استشهاد العاروري

الثلاثاء، 02 يناير 2024 08:39 م
القوى الوطنية والإسلامية بالقدس تعلن غدا الأربعاء يوم غضب بعد استشهاد العاروري صالح العاروري
أحمد جمعة

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أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس أن غدا الأربعاء هو يوم إضراب عام وشامل، في جميع مناحي الحياة في محافظة القدس، وإعلان يوم غد يوم غضب وتصعيد ضد المحتل، ردا على عملية الاغتيال للقيادى بحركة حماس صالح العاروري.
 
وكان قد أدان رئيس الوزراء د. محمد اشتية عملية الاغتيال التي وقعت في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، وذهب ضحيتها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، واثنين من مرافقيه.
 
ووصف اشتية العملية بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها، محذرا من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة .
 
وتقدم اشتية من الشعب الفلسطيني، ومن حركة حماس، ومن عائلة الشهيد، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
 

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أكدت اغتيال صالح العارورى، نائب رئيس المكتب السياسى للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.

فيما أكدت وكالة "الرأي" الفلسطينية فى غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العارورى بقصف مكتبه فى الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائى لاسيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا فى أجواء العاصمة بيروت.

 

 







صالح العاروري

اغتيال صالح العاروري

استشهاد صالح العاروري

تصفية صالح العاروري

صالح العروري

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الحرب في غزة

العدوان علي غزة

قيادي حماس صالح العاروري

استشهاد قيادي حماس صالح العاروري

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