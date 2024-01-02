القوى الوطنية والإسلامية بالقدس تعلن غدا الأربعاء يوم غضب بعد استشهاد العاروري

أحمد جمعة

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس أن غدا الأربعاء هو يوم إضراب عام وشامل، في جميع مناحي الحياة في محافظة القدس، وإعلان يوم غد يوم غضب وتصعيد ضد المحتل، ردا على عملية الاغتيال للقيادى بحركة حماس صالح العاروري.

وكان قد أدان رئيس الوزراء د. محمد اشتية عملية الاغتيال التي وقعت في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، وذهب ضحيتها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، واثنين من مرافقيه.

ووصف اشتية العملية بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها، محذرا من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة .

وتقدم اشتية من الشعب الفلسطيني، ومن حركة حماس، ومن عائلة الشهيد، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.