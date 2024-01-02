القومى للمرأة ينظم ندوة لتعريف السيدات بالشمول المالى بمحافظة الدقهلية

كتب محمود راغب

نظم المجلس القومى للمرأة ندوة للتعريف بالشمول المالى، استهدفت عدد من السيدات من قرى مدينةً المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى.

وأكدت انجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي أن المجلس يسعي إلي توسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة علي الخدمات المالية وغير المالية فى كافة قرى محافظات الجمهورية بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصريه 2030، موضحة أن تلك الندوات تساهم فى وصول الخدمات البنكية المختلفة للمرأة المصرية بمختلف مراكز وقرى المحافظات.

تضمنت الندوة شرحا للخدمات البنكية المالية والمصرفية، وعرضا لممثلى البنك التجارى الدولى حول المنتجات والخدمات البنكية المالية والمصرفية التى يقدمها البنك، وشرح تلك الخدمات، علاوة على اصدار كروت ميزة مجانا للسيدات الراغبات.