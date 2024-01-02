القبض على تاجر فى سوهاج يقوم بتخزين السلع الأساسية لرفع ثمنها.. صور

سوهاج - محمود مقبول

نفذت مديرية التموين بسوهاج بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالمحافظة حملة مكبرة لضبط الأسواق، وضبط محتكرى السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تم ضبط أحد التجار لقيامه بحبس السلع الأساسية عن التداول، صرح بذلك محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد أصحاب المحلات التجارية بدائرة بندر طهطا لقيامه بحبس السلع الأساسية عن التداول بغرض رفع ثمنها في السوق وصناعة وإنتاج المعسل بطرق غير قانونية ومخالفة للمواصفات القياسية المصرية.

كما تم ضبط سلع غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية معروضة للبيع لجمهور المواطنين، حيث تم ضبط 890 علبة سجائر مصرية الصنع وكذلك 52 باكو معسل غير معروضة للتداول بغرض رفع ثمنها وتم ضبط 230 علبة سجائر اجنبية الصنع غير مصرح بتداولها في الأسواق، وضبط 50 كيلو ورق تبغ خام وكذلك 60 كيلو عسل أسود تستخدم في صناعة المعسل غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ضبط 450 عبوة غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع ومنتهية.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بضبط محتكري السلع الغذائية وغير الغذائية، وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج بشأن التعاون مع الأجهزة الرقابية بدائرة محافظة سوهاج، وتحت إشراف هالة أبو الفتوح عبد الرحيم مدير إدارة التجارة الداخلية بسوهاج، وباشتراك محمود مغيزل رئيس قسم الرقابة التجارية، وخالد فتحي السيد مفتش الرقابة التجارية، وبالتنسيق مع أعضاء جهاز حماية المستهلك بسوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتحفظ على الكميات المخالفة ورفع الأمر للنيابة العامة للنظر والتصرف.



التحفظ على المضبوطات



المضبوطات بجهاز حماية المستهلك



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