اليوم السابع
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القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية وصولا لصيدا

الثلاثاء، 02 يناير 2024 06:53 م
القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية وصولا لصيدا طيران الاحتلال - أرشيفية
محمد شرقاوى

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أفات قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام لبنانية قالت إن طيران الاحتلال الإسرائيلى يحلق على علو مرتفع فوق بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة وصولا إلى صيدا.

 

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائى لاسيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا فى أجواء العاصمة بيروت.

 

يواصل العدو الإسرائيلى اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب الحدوديّة برشقاتٍ نارية.

 

وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، وقصف مدفعى متقطع من داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.







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