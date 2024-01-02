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الفصائل الفلسطينية تعلن أسماء شهداء آخرين فى عملية "العارورى"

الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:49 م
الفصائل الفلسطينية تعلن أسماء شهداء آخرين فى عملية "العارورى" منطقة استهداف العارورى
كتب عبد الوهاب الجندى

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كشفت الفصائل الفلسطينية، عن أسماء الشهداء الذين ارتقوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مكتبا لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت، واسفرت عن استشهاد القيادي في الحركة صالح العاروري.

وقالت الفصائل في بيان استشهد مع صالح العاروري كل من: "سمير فندي  - عزام الأقرع-  أحمد حمّود- محمود شاهين - محمد الريّس - محمد بشاشة".

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات.

من جانبها نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"  نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد صالح العاروري، وتستنكر جريمة الاغتيال الجبانة التي اقدم عليها الاحتلال المجرم مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة بيروت.

وترى الحركة ان هذه العملية المدانة بأشد عبارات الرفض تعبر عن عقلية الاحتلال المجرم التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادات المقاومة والعمل الوطني، ولا حدود لجرائمها المتجاوزة لكل القيم الإنسانية والقانون الدولي.

 







صالح العاروري

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حماس

الشيخ صالح العاروري

صور صالح العاروري

لبنان

حزب الله

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

أسامة حمدان

خالد مشعل

خليل الحية

زياد النخالة




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