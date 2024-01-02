العثور على 3 مومياوات قديمة شرقى حضرموت فى اليمن

أحمد علوى

قال رياض باكرموم مدير الهيئة اليمنية للآثار والمتاحف الحكومية بمحافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن، إنه تم العثور على ثلاث مومياوات قديمة شرقى حضرموت فى أول كشف أثرى من نوعه بالمحافظة الغنية بالنفط.

وأكد باكرموم، أن المومياوات المكتشفة فى حالة جيدة وسيجرى دراستها لمعرفة المزيد حول تاريخها وأسلوب التحنيط المتبع.

وكان اليمنيون القدماء يستخدمون فى عملية التحنيط الزبيب ودهن الجمل وبعض أوراق النباتات والراتنجات والصمغ العربى والملح والقطران.

ووجدت معظم المومياوات فى اليمن، الزاخر بالمواقع التراثية والأثرية، ملفوفة بالكتان داخل أكياس جلدية وبعضها فى حالة قرفصاء، فى مقابر صخرية بمناطق وعرة من الجبال.

وفى السابق، عثر على مومياوات بمناطق صنعاء والمحويت وذمار والجوف وشبام، كان من أبرزها مومياء عثر عليها عام 1986 يعود تاريخها إلى نحو 3200 عام، أى عام 1200 قبل الميلاد. وهى محفوظة حاليا فى متحف قسم الآثار بجامعة صنعاء.

ومارس اليمنيون التحنيط لتلبية متطلبات بعض العبادات اليمنية القديمة، وعند مجيء الإسلام ترك اليمنيون التحنيط.