الصحة تكشف خريطة علاج 400 ألف مريض من 4 أورام سرطانية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية تستهدف المواطنين من سن 18 عاما فأكثر بهدف الكشف عن الأورام فى المراحل المبكرة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم احالة 23 ألفا و385 مواطنا للكشف عن أورام الرئة و164 ألف و395 مواطنا للكشف عن أورام القولةن و115 ألف و275 مواطن للكشف عن أورام البروستاتا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم خدمات التوعية بالاقلاع عن التدخين لـــ 94 ألف و70 مواطنا واحالة 539 شخصا إلى العيادات المتخصصة التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم.

وأوضحت الدكتورة نيرڤانا مجدي المدير التنفيذى للمبادرة، أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.





وتابعت الدكتورة نيرڤانا، أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.





ولفتت إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.