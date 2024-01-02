ورأى زيلينسكي- في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أنه لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، لافتا إلى أن أي مؤشر على رغبتها (موسكو) في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها.



وأضاف أن "ضرب القوة الروسية في شبه جزيرة القرم له أهمية شديدة؛ لتقليص الهجمات على أوكرانيا تماما مثل أهمية الدفاع عن المدن في شرق البلاد". وتابع: "في العام الجديد سيعاني العدو الويلات"، معلنا أن أوكرانيا سيكون لديها مليون طائرة بلا طيار في ترسانتها عام 2024.



وكان زيلينسكي قد تعهد، في رسالته للعام الجديد، أمس الأحد، "تدمير" القوات الروسية التي غزت بلاده قبل عامين تقريبا.