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الخارجية الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية تستهدف دفن دولتنا تحت المستعمرات

الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:35 م
الخارجية الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية تستهدف دفن دولتنا تحت المستعمرات الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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قالت الخارجية الفلسطينية، إن الحرب الإسرائيلية تستهدف تدمير أركان الدولة الفلسطينية ودفنها تحت المستعمرات فى الضفة والركام بقطاع غزة.

 

وأضافت الخارجية الفلسطينية، خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على إدخال ساحة الصراع فى دوامة لاتنتهى من العنف والفوضى كبنية مناسبة لاستمرار حكم اليمين فى إسرائيل.

 

وتابعت الخارجية الفلسطينية أننا نطالب المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية إدراك حقيقة ما يقوم به نتنياهو ومخاطرة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام بالمنطقة.







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