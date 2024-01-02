الحروب والأمن الغذائى والذكاء الاصطناعى أبرز محاور الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع

فاطمة شوقى

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجانى، تطلع بلاده إلى لعب " دور محوري" على الساحة السياسية الدولية خلال فترة رئاستها لمجموعة السبع الصناعية الكبرى، حسبما نقلت وكالة آكى الإيطالية.

وقال تاجانى - فى تصريح عقب تسلم بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من اليابان والتي ستستمر إلى نهاية العام الحالي، إن إيطاليا ستستقبل الحلفاء من الشمال إلى الجنوب لمعالجة القضايا العالمية الكبرى، من الحروب إلى تغير المناخ، ومن أفريقيا إلى الذكاء الاصطناعي.

وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أشارت خلال (قمة النظم الغذائية +2) للأمم المتحدة، إلى أن قضية الأمن الغذائي ستكون "أولوية" على جدول أعمال الرئاسة الإيطالية للمجموعة، وذلك باعتبار أن الأمن الغذائي هو خطوة أساسية في عملية ضمان التنمية والنمو الاقتصادي ومنح الناس إمكانية البقاء على أراضيهم.

كما نوهت ميلوني في قمة بلتشلي بارك (شمالي لندن) مطلع نوفمبر الماضي، بأن الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حدين، فبينما يشكل فرصة عظيمة للنمو الاقتصادي والصناعى، إلا أنه يحمل مخاطر هائلة.