التموين: حظر استيراد المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه فى مجال الجهود الرقابية خلال عام 2023 لضبط أسواق المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية والفضية ومجال الوزن والقياس والكيل تم تحرير عدد (282) محضر مخالفة فى مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بإجمالى وزن (84382 جم) مشغولات مخالفة بالإضافة إلى عدد (2) قضية اقلام دمغ مزورة بإجمالى عدد (36) قلم / وسيلة لتزوير الدمغ.

كما تم تحرير عدد (1150) محضر مخالفة فى مجال أجهزة وآلالات وأدوات الوزن والقياس والكيل "طلمبات وقود /غاز - موازين بأنواعها المختلفة - عدادات بأنواعها المختلفة - المواد المعبأة"، كما أنه فى إطار أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية (MTS) بما يتيح للمصلحة المتابعة لأى رسائل جمركية يتم عرضها على المصلحة بجميع المنافذ الجمركية إحكامًا للرقابة على كافة الرسائل وبما يضمن مطابقة المنتجات التى يتم دخولها البلاد للمواصفات القياسية مع ضمان استيفاء الرسوم المقررة عليها حفاظًا على حقوق المصلحة.

وفى إطار دعم منظومة صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتحقيق الانضباط بالأسواق، فقد تم خلال عام 2023 إصدار القرارات الآتية

صدر القرار رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء القادمين من الخارج باصطحاب المعادن الثمينة الوارد بيانها بذات القرار من الضريبة الجمركية والرسوم الآخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر (المده من 11/5/2023 حتى 10/11/2023 والذى أدى إلى دخول حوالى 3 طن ذهب فى ذات الفترة ودعم أسعار الذهب بسوق المحلى كما تم مد العمل بالقرار لمدة 6 أشهر أخرى) كما صدر القرار رقم 149 لسنة 2023 بتاريخ 18/10/2023 بحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد فى مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد بذلك من المصلحة وبما يدعم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحقق متطلبات بدء تشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة.

كما تم إصدار القرار رقم 94 لسنة 2023 بإضافة مادة جديدة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 76 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بتوضيح المصطلحات المستخدمة وتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات العاملة فى ذات المجال ومنعًا لحدوث أى تضارب فى أى قرارات صادرة من هذه الجهات.