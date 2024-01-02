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الإسعاف الإسرائيلى يعلن الاستنفار فى منطقة تل أبيب على أثر اغتيال صالح العارورى

الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:04 م
الإسعاف الإسرائيلى يعلن الاستنفار فى منطقة تل أبيب على أثر اغتيال صالح العارورى صالح العاروري
كتب محمد شرقاوى

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أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن الاستنفار في منطقة تل أبيب على أثر اغتيال صالح العاروري، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

 

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أكدت اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسى للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.

 

فيما أكدت وكالة "الرأى" الفلسطينية فى غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العارورى بقصف مكتبه فى الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائى، لاسيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت.

 







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