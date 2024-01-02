الإدارة العسكرية لـ"خاركيف": روسيا تقصف نحو 15 بلدة بالإقليم خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "خاركيف" الأوكرانى أوليه سينيهوبوف أن الجيش الروسى قصف نحو 15 بلدة تابعة للإقليم بالمدفعية وقذائف الهاون فى آخر 24 ساعة.
وقال المسئول الأوكرانى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن "القصف الروسى طال منطقتى فيترينارن وكوزاتشا لوبان فى إقليم خاركيف وبلدات أوهيرتسيف وفوفشانسك وبوداركى فى منطقة تشوهيف وبولوهيفكا ودفوريتشنا وسينكيفكا وبتروبافليفكا وإيفانيفكا وبيريستوف فى منطقة كوبيانسك".
وأضاف: أن "الجيش الروسى شن بالقرب من إيفانيفكا غارات جوية.. وفى خلال اليوم الماضى، صدت قوات الدفاع الأوكرانية 22 هجومًا للعدو بالقرب من سينكيفكا وبتروبافليفكا".. وتابع: أنه "فى حوالى الساعة 01:10 ظهرًا بالتوقيت المحلى، قصفت القوات الروسية منطقة كوزاشا لوبان فى إقليم خاركيف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل منفصل، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".
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