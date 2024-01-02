الإدارة العسكرية لـ"خاركيف": روسيا تقصف نحو 15 بلدة بالإقليم خلال 24 ساعة

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "خاركيف" الأوكرانى أوليه سينيهوبوف أن الجيش الروسى قصف نحو 15 بلدة تابعة للإقليم بالمدفعية وقذائف الهاون فى آخر 24 ساعة.



وقال المسئول الأوكرانى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن "القصف الروسى طال منطقتى فيترينارن وكوزاتشا لوبان فى إقليم خاركيف وبلدات أوهيرتسيف وفوفشانسك وبوداركى فى منطقة تشوهيف وبولوهيفكا ودفوريتشنا وسينكيفكا وبتروبافليفكا وإيفانيفكا وبيريستوف فى منطقة كوبيانسك".



وأضاف: أن "الجيش الروسى شن بالقرب من إيفانيفكا غارات جوية.. وفى خلال اليوم الماضى، صدت قوات الدفاع الأوكرانية 22 هجومًا للعدو بالقرب من سينكيفكا وبتروبافليفكا".. وتابع: أنه "فى حوالى الساعة 01:10 ظهرًا بالتوقيت المحلى، قصفت القوات الروسية منطقة كوزاشا لوبان فى إقليم خاركيف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل منفصل، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".