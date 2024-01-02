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الأونروا: 3 موظفين و27 نازحا محتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء، 02 يناير 2024 11:01 ص
الأونروا: 3 موظفين و27 نازحا محتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الاسرائيلي
كتبت : هند المغربي

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث  وتشغيل اللاجئين " الأونروا " أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحتجز عدد من موظفي الوكالة بعد إجبارهم علي إخلاء أحد ملاجئ النزوح.

وأفادت التقارير الأممية بأن القوات الإسرائيلية، أجبرت ألف نازح وسبعة من موظفي الأونروا بإخلاء الملجأ، وأجبرت المدنيين بمن فيهم موظفو الأونروا على خلع ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية والانتقال إلى مكان مفتوح وأيديهم مرفوعة، فيما أجبرت النساء والأطفال بالوقوف في وسط ساحة المدرسة وأنه لا يزال 27 نازحاً وثلاثة من موظفي الأونروا محتجزين من قبل السلطات الإسرائيلية.

ووفق الأونروا نزح ما يصل إلى 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 % من السكان، في جميع أنحاء قطاع غزة، واضطرت العديد من العائلات إلى النزوح عدة مرات بحثاً عن الأمان، ويشمل ذلك ما يقرب من 1.4 مليون نازح داخليا يقيمون في 155 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء القطاع.







الأمم المتحدة

غزة

العدوان الإسرائيلي

الأونروا




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