الأرصاد: فرص أمطار على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية والوجه البحرى

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة الشدة على بعض المناطق.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : أما بالنسبة للقاهره الكبرى وباقى الأنحاء يسود طقس مستقر معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد اليوم طقس معتدل الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (1.5 2 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.