افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال اليوم بمستشفى كفر شكر التخصصى.. صور

تشهد مستشفى كفر شكر التخصصى، بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بقيادة الدكتور محمد ناجى مدير المستشفى، افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بطاقة 13 سريرا، والتى تعد أكبر وحدة للرعاية المركزة للأطفال بالمحافظة، والتى تشمل تجهيزات حديثة على أعلى مستوى، وتضم استشاريين وأطباء متخصصين.

وكشف الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى كفر شكر التخصصى، أن وحدة الرعاية المركز للأطفال الجديدة بالمستشفى، توافر بها أجهزة تنفس صناعى، وسباب، ورسم قلب، وموجات صوتية للأطفال والرضع، والتى من المقرر أن تعمل بالكامل طبقا لمنظومة التأمين الصحى على الأطفال بدون أى أعباء مالية.

وتابع مدير المستشفى، أنه يشهد الافتتاح حضور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ومساعدى رئيس الأمانة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر ونوابه.

وتشهد المنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، تطوير هذا القطاع الحيوى والمهم لكل المواطنين وهناك تغير واضح داخل تلك المنظومة سواء من خلال المبادرات المستمرة والقوافل الطبية، التى استهدفت المواطنين بالقرى والنجوع والكفور ووصلت إليهم فى محل إقامتهم ليس هذا فقط بل أنها قدمت لهم كل شيء بالمجان العلاج العمليات الجراحية الكبرى المتابعات الدورية والمستمرة لهم للتأكد من سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية.