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اشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى الحلفايا بالخرطوم بحرى

الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:25 ص
اشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى الحلفايا بالخرطوم بحرى اشتباكات السودان - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بورود اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في منطقة الحفايا بالخرطوم بحري.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "تلقي بالا للمعاناة المستمرة للشعب السوداني بسبب الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية".
 
ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، عن بلينكن قوله في بيان إن :"هذا الصراع أدى إلى ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، وانعدام الأمن الغذائي بشكل خطير، والنزوح على نطاق واسع، وانهيار نظام الرعاية الصحية..كما تسبب كذلك في تعميق الانقسامات بالسودان على أسس عرقية وقبلية وإقليمية بشكل خطير".
 
وأشار إلى أنه "قبل عام، انضمت الولايات المتحدة إلى الشعب السوداني ورحبت بالعملية السياسية على أمل أن تتمكن من استعادة انتقاله الديمقراطي، لكن حاليا يعاني السودان من واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأزمة النزوح في العالم بسبب قرارات الأطراف المتحاربة، فضلا عن أن الاقتصاد والبنية التحتية في السودان في حالة خراب".
 
وتطرق وزير الخارجية الأمريكي إلى معاناة النساء في السودان جراء الصراع، وقال إن :"العديد من النساء والفتيات تعرضن للاغتصاب أو يعشن في حالة من الرعب من العنف الجنسي وسط حالة من الفوضى والإفلات من العقاب".
 

 







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