ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل فى اليابان إلى 30 قتيلا

وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان إلى 30 قتيلا على الأقل، بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أوضحت حكومة مقاطعة إيشيكاوا أن نصف الوفيات سجلت في مدينة واجيما الساحلية حيث اندلع حريق كبير أتى على عدد من المنازل.

وضربت زلازل قوية وسط اليابان الاثنين ما تسبب في حدوث موجات تسونامي ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

وتعرض وسط اليابان لـ155 زلزالا بين الساعة 16,00 الاثنين والساعة 09,00 الثلاثاء، ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها 3 درجات. وشعر السكان بست هزات قوية إضافية صباح الثلاثاء.

وكان وزير الدفاع مينورو كيهارا أعلن أن ألف جندي يستعدون للتوجه إلى المنطقة، بينما وضع 8500 غيرهم في حال تأهب. وأرسلت نحو عشرين طائرة عسكرية لتقييم الأضرار.

وانقطعت الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيغاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.

كذلك، أغلقت طرق سريعة رئيسية الاثنين في محيط مركز الزلازل، وعلقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو.