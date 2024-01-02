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إعلام إسرائيلي: قصف مدفعى على مصادر إطلاق نار من لبنان

الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:50 ص
إعلام إسرائيلي: قصف مدفعى على مصادر إطلاق نار من لبنان جنوب لبنان - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أفاد إعلام إسرائيلي، بقصف مدفعي على مصادر النيران في لبنان، بعد رصد عملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،عن تقديره العميق لتفاني القضاة والموظفين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعملهم الجاد على مر السنين وللدعم الذي قدمته حكومة لبنان وحكومة هولندا باعتبارها الدولة المضيفة والدول الأعضاء المانحة، بما في ذلك تلك التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة الخاصة.

جاء ذلك علي خلفية اغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع نهاية عام 2023 وفي بيان منسوب إلى المتحدث الأممي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تعاطفه مع ضحايا هجوم 14 فبراير 2005 والهجمات المرتبطة به وأسرهم.

 

 

 

 

 

 







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