إعلام إسرائيلى: الولايات المتحدة لم تعلم مسبقا بعملية اغتيال العاروري

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، إن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت عن مسؤولين أمريكيين، إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بعملية اغتيال العاروري.

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أكدت اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.

فيما أكدت وكالة "الرأي" الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بقصف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائي لاسيما، وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت.