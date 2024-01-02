إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا بالقرب مدخل قرية بلنصورة التابعة إداريًا لمركز أبوقرقاص.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 9 أشخاص جميعهم عمال، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوى التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.