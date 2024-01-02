اليوم السابع
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إصابة 28 شخصا فى انقلاب أتوبيس ركاب بطريق برنيس جنوب البحر الأحمر

الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:29 ص
إصابة 28 شخصا فى انقلاب أتوبيس ركاب بطريق برنيس جنوب البحر الأحمر اسعاف - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 28 شخص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب أتوبيس ركاب بطريق برنيس الشيخ الشاذلى جنوب البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم .
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب أتوبيس ركاب بطريق برنيس الشيخ الشاذلى، على الفور تم الدفع ب 17 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 28 شخصا.
 
كما أكد مصدر طبى لـ"اليوم السابع"، أن جميع الاصابات ما بين متوسطة وخفيفة سوى حالة واحدة تعانى من كسر فى العمود الفقرى، وجارى التنسيق لها لنقلها لمستشفى الغردقة العام، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 







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