إجراءات استخراج رخصة ترميم عقار من المركز التكنولوجى.. اعرف المستندات

تشهد المحافظات طفرة فى تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، والتى تقدم أغلب الخدمات الحكومية للمواطنين، لتوفير كافة سبل الراحة لهم وتخفيف العبء عنهم، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة والمساهمة فى سرعة إنجاز المعاملات الحكومية، وتقليل التكدس فى أماكن تقديم الخدمات الحكومية وتقديم خدمات راقية للمواطنين، أبرزها فى مجال تراخيص البناء والمحلات، وتوصيل المرافق والتصالح، وخدمات المحليات.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية ضمن خدماته المقدمة للمواطنين خطوات وإجراءات تقديم طلب لاستخراج ترخيص أعمال بناء (ترميم)، نوضحها فى السطور التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال عنه (بتوكيل رسمى موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- القرار النهائى الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.

- تقرير فنى مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب، وفى حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفنى من مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وأن يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق الأمان الكافى أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبًا بالرسومات الإنشائية اللازمة.

- مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

ثالثًا: الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم الأوراق المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

- سداد رسم المعاينة.

- بعد معاينة الإدارة المختصة، يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

- سداد رسوم الرخصة.

- استلام الرخصة لبدء العمل بها.