أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-1-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2024.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وحق اكتتاب شركة المشروعات الصناعية والهندسية-2، والعربية للأسمنت، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمشروعات الصناعية والهندسية، وأم بى للهندسة، وبى انفستمنتس القابضة، وبى أى جى للتجارة والاستثمار، والدولية للمحاصيل الزراعية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والشمس للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 34 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسات عام 2024، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى بقيمة 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.753 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.2 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.71%، والعرب على 5.71%، واستحوذت المؤسسات على 78.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 21.27%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 189.5 مليون جنيه، 66 مليون جنيه، 86.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 237.6 مليون جنيه، 103.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 25501 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 30887 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10859 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 8111 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 6531 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1495 نقطة.

وصعدت أسهم 132 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.862 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 17.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.45%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.47%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.46%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 11.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.40%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 24 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.37%.

- مصرف أبو ظبى الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 39.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.95%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 70.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.70%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 5.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.69%.