اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

59 مليار جنيه تكلفة مشروعات نفذها قطاع الأعمال العام بنهاية 22/21

الإثنين، 01 يناير 2024 10:00 م
59 مليار جنيه تكلفة مشروعات نفذها قطاع الأعمال العام بنهاية 22/21 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت بيانات النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021/ 2022، تطور قيمة المشروعات التي تم تنفيذها من جانب شركات القطاع.

وجاء أهم البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء وفقا لما يلي:

- بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العام/ الأعمال العام 59.4 مليار جنيه، مقابل 43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 36.1٪.

- بلغ إجمالي قيمة الطرق والكبارى والانفاق المنفذة 24.1 مليار جنيه، مقابل 17 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 42.2٪.

- بلغ إجمالى قيمة محطات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 8.7٪.

- بلغ إجمالى قيمة محطات وشبكات الصرف الصحي المنفذة 10.9 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 86.6٪.

- بلغ إجمالى قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 1.2 مليار جنيه، مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 86.5٪.

- بلغ إجمالي قيمة المباني التعليمية المنفذة 1.2 مليار جنيه، مقابل 1 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.4٪.

- بلغ إجمالى قيمة المباني السكنية المنفذه 2 مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2022/2021 بنسبة انخفاض 41.6٪.







الطرق والكبارى

مشروعات قطاع الاعمال

محطات المياه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة