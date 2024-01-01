يستمر 6 أيام.. جارديان: بريطانيا تشهد أطول إضراب فى قطاع الصحة الأربعاء

كتبت رباب فتحى

تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا أطول إضراب وطني في تاريخها الأربعاء المقبل، بعد إعلان الأطباء المبتدئون توقفهم عن العمل لمدة ستة أيام من الساعة السابعة صباحًا. وقال أحد قادة صندوق الخدمات الصحية الوطنية إنه يتوقع إلغاء حوالي ثلث العمليات في المستشفيات التابعة له.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المسئولين عن قطاع الصحة حذروا من أن أحد الأهداف الرئيسية لريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية - وهو القضاء على فترات انتظار أطول من 65 أسبوعًا للعمليات والإجراءات الأخرى بحلول مارس - من المرجح ألا يتم تحقيقها بسبب إضراب قطاع الصحة فى بريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أنه الإضرابات التي قام بها الاستشاريون والأطباء المبتدئون والممرضون خلال العام الماضي أعاقت تقليص قائمة الانتظار للرعاية الاختيارية التي يقودها الاستشاريون، والتي بلغت أكثر من 7.7 مليون في نهاية أكتوبر.

وحذرت الجمعية الطبية البريطانية (BMA) في نهاية هذا الأسبوع من احتمال قيام الأطباء المبتدئين بمزيد من الإضرابات في عام 2024 ما لم تقدم الحكومة عرضًا موثوقًا به.

وقال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهي منظمة العضوية لنظام الرعاية الصحية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، إن العديد من المستشفيات ستكون في وضع محفوف بالمخاطر بسبب الإضراب.

وأضاف: "سيكون لدى العديد من المستشفيات تقلبات وستكون في وضع ضعيف للغاية.. هذا هو أحد أكثر الأسابيع تطلبًا في العام."

وتابع أن التأثير التراكمي للإضراب يعني أنه من غير المرجح أن يتحقق هدف إلغاء الانتظار لمدة 65 أسبوعًا للعلاج الاختياري بحلول مارس 2024. وقال: "لقد كان دائمًا هدفًا صعبًا حقًا، ولو لم يكن لدينا إضرابات، لكنا قد اقتربنا منه كثيرًا. مع العمل الصناعي، يبدو أنه بعيد عن متناولنا."

وأشار تايلور، إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحرز تقدماً في قائمة الانتظار للعلاج من خلال مجموعة من المبادرات، بما في ذلك المراكز الجراحية الجديدة التي توفر المزيد من غرف العمليات والأسرة.

عندما تعهد سوناك بخفض قوائم الانتظار في المستشفيات في يناير الماضي - وهي إحدى الأولويات الخمس الرئيسية للانتخابات العامة - كان هناك 7.21 مليون علاج بقيادة الاستشاريين على قائمة الانتظار. ويوجد الآن حوالي 500 ألف موعد إضافي في القائمة، وفقًا لأحدث الأرقام، مقارنة بشهر يناير.

وتكشف وثائق أداء مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الأخيرة المقدمة إلى مجالس الثقة كيف يكافح رؤساء الصحة لتحقيق هذا الهدف. وفي أكتوبر، كانت 107433 حالة تنتظر أكثر من 65 أسبوعا.