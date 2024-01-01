وزير الأوقاف: تحديد مساجد بالمحافظات للحديث مع الناس حول الصحة الإنجابية

كتب: لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، إنه تم تخصيص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الصحة الإنجابية بين الحق الوالدين وحق الطفل، لافتا إلى أنه جار تحديد عدد من المساجد الرئيسة بالمحافظات بتواجد أطباء للحديث مع الناس حول الصحة الانجابية.

وأضاف خلال كلمته باجتماع مديري المديريات بوزارتى الأوقاف والصحة والسكان، أن قضية تنظيم النسل ليست من ثوابت الدين بل هي من المتغيرات التي تختلف من زمان لزمان ومن بلد لبلد، لافتا إلى صدور كتاب قريبا حول الصحة الإنجابية بمراجعة شرعية.

وتابع أن من عناية الاسلام بالصحة الإنجابية رعايته لحق الطفل في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين، دون ان يزاحمه طفل آخر خلال تلك المدة، حفاظا على حقه فى التغذية الصحيحة التي من شأنها أن تساعد على بناء جسده بناء قويا، والمتدبر لمقاصد الشرع الشريف يرى عناية الإسلام بالصحة الانجابية من خلال رعايته لحق الأم صحيا وحياتيا وحق الوالدين فى التمتع بحياة كريمة.