"نوفوستى": اليابان شهدت نحو 30 زلزالا خلال ساعتين

وكالات

تم تسجيل 29 زلزالا في الساحل الغربي لليابان في منطقة محافظتي إيشيكاوا ونيجاتا خلال ساعتين فقط اليوم الاثنين، وفقا لتحليل وكالة "نوفوستي" لإحصاءات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وحسب "نوفوستي"، فإنه اعتبارا من الساعة 16.06 وخلال مدة تزيد قليلا عن ساعتين، تم تسجيل 29 زلزالا في المنطقة المذكورة. وكان أقوى زلزال تبلغ قوته 7.6 درجة ووقع مركزه "قريبا جدا من السطح".

وتراوحت قوة الجزء الأساسي من الهزات بين 4.5 و5.7 درجة. وسجلت قوة الهزات من 3 إلى 7 نقاط على مقياس السبع نقاط المعتمد في اليابان، وكان معظم الهزات تبلغ قوتها ما بين 3 و4 درجات، كما كانت هناك ستة زلازل بقوة 5 درجات، وواحد بقوة 2 درجة.

وصدر إنذار بحدوث تسونامي على طول الساحل الغربي لليابان بأكمله من جزيرة هوكايدو الشمالية إلى كيوشو في الجنوب، بينما تم التحذير من احتمال حدوث "تسونامي شديد" في منطقة محافظة إيشيكاوا.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر ضربت فعلا ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16.21 بالتوقيت المحلي، بعدما سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت شدّته 7.5 درجات قبل 10 دقائق تقريبا على ذلك.

وأدت الزلازل إلى انقطاع الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلازل، وأبرز المناطق المتضررة جراء الزلزال هي محافظات توياما وإيشيكاوا ونيجاتا الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.

وأكدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية بعد سلسلة زلازل قوية هزت وسط البلاد.

وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي "جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن".

أنشأت الحكومة اليابانية ولجنة الطاقة الذرية مقرا للوقاية من الحوادث في محطات الطاقة النووية ويقومان بجمع المعلومات حول حالة محطة شيكا للطاقة النووية، وحاليا تم إغلاق المفاعلين الأول والثاني فيها، ويعمل المقر على تعزيز المراقبة عند نقاط فحص مستوى الإشعاع.