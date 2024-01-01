مستشار الرئيس الفلسطينى: نرفض أى حديث حول تهجير الفلسطينيين من غزة

محمد عبد العظيم

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: "نرفض أي حديث من أي طرف حول تهجير الفلسطينيين من غزة، والشرعية الوطنية الفلسطينية هي الحاكمة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": "سنجري اتصالات مع الجهات ذات الصلة ومنها الحكومة البريطانية للتحذير من مغبة التعامل مع ملف تهجير الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن الاقتراب من ملف التهجير من غزة خط أحمر.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.