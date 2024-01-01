فلسطين: تصريحات نتنياهو وسموتريتش وبن جفير اعترافات رسمية بمخطط التهجير

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أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، التصريحات والمواقف التحريضية العنصرية التي يواصل أركان الحكم في إسرائيل إطلاقها "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموترتيش ووزير الأمن إيتمار بن جفير"، بشأن تعميق حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتجويعه وتعطيشه وتهجيره خارج أرض وطنه، مؤكدة أن تلك التصريحات اعترافات رسمية بمخطط تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة - في بيان صحفي - إلى "ما صدر عن الثلاثي الاستعماري العنصري نتنياهو وسموتريتش وبن جفير"، حيث تفاخر نتنياهو بأنه سيمنع الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة، في حين ادعى سموتريتش أن تحقيق الأمن في قطاع غزة يتم من خلال بناء مستوطنات كما هو الحال في الضفة الغربية، كما طالب بن جفير بتهجير سكان قطاع غزة وعودة المستوطنين إليه، في سباق إسرائيلي رسمي عام، على المزيد من التطرف في قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره والتفاخر بذلك على سمع وبصر المجتمع الدولي.

وأضافت أن هذه التصريحات تثبت ما حذرت منه الوزارة مرارًا وتكرارًا بشأن الأهداف الحقيقية لحرب الاحتلال على قطاع غزة وأبعادها الاستراتيجية، التي تتلخص في التخلص بأي شكل من الأشكال من سكان القطاع وتفريغه بالكامل منهم، وهذا ما يفسر حرص أركان اليمين الإسرائيلي على إطالة أمد الحرب وتصعيد مجازر القتل الجماعية والعمل على خنق الفلسطيني وإحكام الطوق عليه، لتسهيل جريمة تهجيره إلى الخارج.

وحذرت الوزارة، مُجددًا، من إقدام الحكومة الإسرائيلية على نسخ هذا المخطط في الضفة الغربية المُحتلة، إذا ما نجحت بتنفيذه في قطاع غزة.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه المواقف والتصريحات العنصرية المتطرفة، وما ينتج عنها من إرهاب وإبادة جماعية وقمع وتنكيل بحق الشعب الفلسطيني، ما يتطلب وقبل كل شيء قرارًا أمميًا بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني فورًا.