فرنسا تبدأ رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي

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بدأت الدول الأعضاء المنتخبين الخمس في مجلس الأمن الدولي اعتبارا من اليوم الاثنين مهام عملها للعام 2024 – 2025 وهي الجزائر ( ترأس المجموعة العربية) وجويانا و كوريا الجنوبية وسيراليوم وسلوفينيا.



كما بدأت فرنسا اعتبارا من اليوم مهام عملها كرئيس دوري لمجلس الأمن الدولي ولمدة شهر كامل حيث سيقدم المندوب الفرنسي رسميا برنامج العمل المقترح من بلاده للمجلس خلال يناير الجاري وسيتم التصويت على ذلك البرنامج في جلسة يعقدها المجلس غدا الثلاثاء.



ومن المقرر أن يواصل مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري نقاشاته حول تطورات الحرب في غزة ومساعي المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية للمدنيين.