ضبط 870 كيلو لحوم فاسدة داخل سيارة قبل بيعها للمطاعم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 870 كيلو لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل سيارة ميكروباص قبل بيعها للمطاعم بطريق الغش والتدليس بقصد التربح المادي غير المشروع منها.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ضبط سيارة ميكروباص بها كميات من اللحوم المفرومة الفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي قبل بيعها للمطاعم بدائرة مركز كفر الشيخ.

ووردت معلومات أكدتها تحريات رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، مفادها قيام سيارة ميكروباص محملة بكميات من اللحوم المفرومة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بغرض توزيعها وبيعها للمطاعم بدائرة مركز كفر الشيخ.

علي الفور تم تشكيل حملة برئاسة رئيس مباحث التموين بالمحافظة، وعضوية محمد عبد القوي، المفتش، والدكتور أسامة عوض، ووليد شاهين، بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط السيارة وبداخلها 870 كيلو لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير في اللون، كانت في طريقها لتوزيعها وبيعها للمطاعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيارة وقائدها والتحفظ على المضبوطات بمعرفة مباحث التموين، وتحرر المحضر اللازم برقم 45175 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.