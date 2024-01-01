رئيس وزراء العراق يجدد موقف بلاده الرافض للعدوان على الفلسطينيين

أ ش أ

جدد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الاثنين، موقف بلاده المبدئى والأخلاقى لما يتعرض له الشعب الفلسطينى من عدوان وحشى من جانب الاحتلال الإسرائيلي.



وقال السودانى - فى تدوينة له على منصة (X) حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه فى اليوم الأول من العام الجديد، نجدّد التأكيد على موقفنا المبدئى والأخلاقى ممّا يتعرض له شعبنا الفلسطينى من عدوان وحشى، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسؤولياته لإيقاف هذا العدوان وفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية والعمل على ضمان العيش الكريم والحرّ لكل الفلسطينيين.