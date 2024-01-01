حصاد 2023.. 2 مليون و881 ألف مواطن حصلوا على الخدمات الصحية الأولية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، عن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية إلي 2 مليون و881 ألف و 589 مواطن، وذلك بوحدات الرعاية الأساسية والتي تغطي قرى المحافظة، موضحاً أن تلك الخدمات تمثلت في خدمات العيادات الخارجية الموجودة بالوحدات وقدمت خدماتها الى 896 ألف و 165 مواطن، وكذلك خدمات عيادات الأسنان والتي تم تقديم 220 ألف و 942 خدمة للمواطنين من خلالها، صرح بذلك الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف وكيل صحة سوهاج، أنه تم حصول 679 ألف و735 سيدة على خدمات تنظيم الأسرة، وحصول 959 ألف و855 مواطن على التطعيمات المقررة لهم ، كما قدمت تلك الوحدات الخدمات الطارئه الى 124 ألف و 892 حالة ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة ايضا انه تم تشغيل 44 وحدة تم رفع كفاءتها ضمن منظومة الريف المصري وكذلك تشغيل 7 مراكز لطب الأسرة تم تطويرها تطويرا شاملاً ضمن نفس المنظومة، مضيفا أن تلك المراكز هي مراكز طب الأسرة بأم دومة التابع لمركز طما، مركزي طب الأسرة بالجزازرة وبالغريزات بمركز المراغة ، و مراكزطب الأسرة بكوم بدار و الأحايوه غرب و الزوك الشرقية بمركز المنشاه ، مركز طب الأسرة بني حميل بالبلينا .

وأشار "ابو هاشم"، إلى مدي أهمية قطاع الرعاية الصحية الأساسية بالمنظومة الصحية، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الرعاية الصحية الأساسية وعلى رأس اهتماماتها كونها حجر الزاوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



الوحدة من الداخل



وحدة الأسنان



وحدة طب الأسرة بالغريزات



وحدة طب الأسرة بقرية ام دومة