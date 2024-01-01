حزب الإصلاح الموريتاني يرشح ولد الغزواني لولاية رئاسية ثانية

وكالات

أعلن حزب الإصلاح الموريتاني، الأحد، اعتماد ترشيح الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لولاية ثانية "كمرشح لحزب الإصلاح في رئاسيات 2024 القادمة"، وذلك في ختام دورة عادية مشتركة بين مجلسه الوطني ومكتبه السياسي، انعقدت الأحد في قصر المؤتمرات القديم.

كما أجرى الحزب تغييرات على بعض مواد نظامه الأساسي، وهيئاته القيادية، حيث قلص أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة مع إدماج بعض الشخصيات في الهيئات القيادية وانتخاب أمين عام، ورؤساء جددا لكل من المجلس الوطني البالغ عدد أعضائه 257 عضوا، فضلا عن لجنة للحكماء، ومنظمتي الشباب والنساء.