اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يناير 2024 06:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

حزب الإصلاح الموريتاني يرشح ولد الغزواني لولاية رئاسية ثانية

الإثنين، 01 يناير 2024 06:00 ص
حزب الإصلاح الموريتاني يرشح ولد الغزواني لولاية رئاسية ثانية ولد الغزواني
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حزب الإصلاح الموريتاني، الأحد، اعتماد ترشيح الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لولاية ثانية "كمرشح لحزب الإصلاح في رئاسيات 2024 القادمة"، وذلك في ختام دورة عادية مشتركة بين مجلسه الوطني ومكتبه السياسي، انعقدت الأحد في قصر المؤتمرات القديم.

 كما أجرى الحزب تغييرات على بعض مواد نظامه الأساسي، وهيئاته القيادية، حيث قلص أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة مع إدماج بعض الشخصيات في الهيئات القيادية وانتخاب أمين عام، ورؤساء جددا لكل من المجلس الوطني البالغ عدد أعضائه 257 عضوا، فضلا عن لجنة للحكماء، ومنظمتي الشباب والنساء.

 







حزب الإصلاح الموريتاني

ولد الغزواني

محمد ولد الغزواني

موريتانيا

انتخابات موريتانيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة