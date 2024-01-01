"تموين الإسكندرية": توسيع مظلة مبادرة تخفيض الأسعار لتشمل الحلويات والمخبوزات

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية ، توسيع مظلة مبادرة تخفيض الأسعار وضم أكبر سلسلتين لتصنيع و بيع الحلويات إلى المبادرة، إدخال المخبوزات والعصائر بسلاسل تجارية ضمن السلع المخفضة.

ويأتى ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية و تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين ومحافظة الإسكندرية بقيادة معالى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ووقعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مشترك بين المديرية وسلسلتين شهيرتين لتصنيع وبيع الحلويات، وذلك بالتصريح بامدادهم بسكر بسعر مخفض 25 الف و500 جنيه للطن، أى بسعر 25.50 جنيها للكجم نظيرا إجراء تخفيضات على جميع المنتجات المباعة للمواطنين بنسبة تخفيض 10%.

وتم الاتفاق مع السلاسل التجارية بالمبادرة، على ضم المخبوزات والعصائر إلى السلع المخفضة تحت مظلة مبادرة رئيس الوزراء، لتتسع سلة السلع الغذائية المعروضة الى المواطنين بأسعار مخفضة.

وتبدأ هذه المبادرة من اليوم ولمدة شهر على أن تدرس نتائجها و تقيم لمدى أمكانية استمرارها ،كما تم توفير سلعة البصل بفروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التى يباع بها الخضر و الفاكهة لبيع البصل للمواطنين بسعر 18 جنيها للكيلو جرام.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية فى متابعة توافر السلع فى الأسواق و معاقبة المخالفين عن طريق الحملات التموينية المنتشرة بأنحاء المحافظة.