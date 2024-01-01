تعرف على إنجازات قطاع الطرق بمحافظة الأقصر خلال عام 2023

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت المهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، حصاد إنجازات وأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/ 2023، وتضمنت أعمال رصف بمركز ومدينة القرنة شملت شارع الميناء السياحى "مزدوج"، ورصف طريق المجزر الآلى حتى الطريق الصحراوى الغربى، وذلك بإجمالى طول 2 كم، وبتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من الأعمال بنسبة تنفيذ 100%.

وأضافت المهندسة إلهام شيبانى، فى بيان صحفى، أنه تم الإنتهاء من رصف عدة شوارع بمركز ومدينة البياضية، شملت شارع الشيخ حسن الدح، وشارع الجزيرة، وشارع النجوم، وشارع الحواكم وتفرعاته، ومنطقة المسجد العتيق، وشارع الشرطة من مجلس المدينة حتى كوبرى جبر، واستكمال المسار السياحى حتى المثلث، وطريق الندى لاند "مزدوج"، وامتداد منطقة المسجد العتيق "ميدان الخولي"، وأعمال انترلوك بمنطقة المسار السياحى، وذلك بإجمالى أطوال بلغت حوالى ما يزيد عن 8 كم، بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 100%.

وتابعت مدير مديرية الطرق بالأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال شارع معبد إسنا "انترلوك"، وحارة النخيلى "انترلوك"، وحارة خلف بنك مصر "انترلوك"، وشارع الكنيسة الإنجيلية "انترلوك"، وشارع جنوب بنك إسكندرية "انترلوك"، وشارع موسى "انترلوك"، وشارع شمال محلات عثمان عبود "انترلوك"، وشارع شمال جمعية المحافظة على القرآن "انترلوك"، وشارع شمال مسجد الشيخ هاشم بداية من شارع البحر "انترلوك"، وشارع شمال سرايا أمين بك من شارع البحر "انترلوك"، وشارع مكتبة الصحافة حتى تقاطع شارع الراعى "انترلوك"، وشارع الراعى من شارع البحر حتى شارع احمد عرابى "انترلوك"، وشارع الصحة الشيمى "انترلوك"، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وبتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه، مشيرة إلى أن كافة الأعمال قامت بها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات احدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما أنه جارى العمل فى أعمال رصف شارع الوصلة امام محطة 6، وشارع عبد الفتاح هميمى، وشارع الشيخ خليل عسكر، وشارع كوبرى الطوايع الجديد، وشارع محلات الموبيليا من جسر السيالة حتى الاسطبل، وشارع جسر السيالة حتى مقام الشيخ فضيل، وشارع أرض اللواء من نهاية الخزان، ووشارع القيصرية بداية من بنزايون "انترلوك"، وشارع جنوب مسجد الشيخ هاشم بداية من نهاية الرصف "انترلوك"، وشارع جنوب صيدلية كشك "انترلوك"، وشارع جنوب محلات باتا "انترلوك"، وشارع الجميل من الشيخ سعد حتى المكسر، وشارع الهداية من الشيخ سعد حتى المكسر، وشارع الجنينة بداية من بورسعيد، وشارع جامع أبو شريفة من جسر السيالة، وشارع مدرسة صلاح الدين حتى مخزن محمد عباس، وشارع ورشة الحاج عبد العاطى حتى التأمينات.

وأشارت مدير مديرية الطرق بالأقصر، إلى أعمال الخطة المشتركة والتى تضمنت الانتهاء من أعمال طريق الكورنيش من نادى القوات المسلحة حتى كازينو النيل، وطريق مدخل هابو، وتطوير منطقة الشيراتون، وطريق المسار السياحى بالبياضية من حلقة السمك حتى ميدان حبيبة "مزدوج"، وطريق الحبيل الرئيسى، ومنطقة أحمد عرابى حول موقف أرمنت بالإضافة إلى داخل الموقف، ومنطقة أمام سوق الخضار شرق السكة الحديد، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وأعمال تركيب انترلوك بشوارع المدينة "جارى استكمالها بنسبة تنفيذ بلغت 90%"، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه.